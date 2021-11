Sia le concede a una fan con cáncer terminal uno de sus últimos deseos

La mexicana Rebeca Godoy confesó en un vídeo que no se trataría más el cáncer que padece. “De todos los seis médicos que he consultado, cinco ya me dijeron: ‘Detente, disfruta la vida’”, explica en el metraje. Precisamente para cumplir con la prescripción, decidió hacer una lista de cosas que le gustaría hacer antes de morir. Uno de sus deseos fue que la cantante Sia le otorgase los derechos de alguna de sus canciones para realizar una versión cantando al piano. Su objetivo era recaudar todo el dinero que pueda para después donarlo a la investigación contra el cáncer. Lanzó la petición a través de las redes, pidió difusión... Y su mensaje llegó a la artista. “Rebeca Godoy, tienes toda mi bendición para grabar e intentar monetizar cualquiera de mis canciones”, respondió. La emoción con la que la mexicana recibió la noticia no tiene precio.