La almohada perfecta para dormir con tu pareja sin que te moleste el brazo (¡por fin!)

¿Cuántas veces has dormido con una pareja y has acabado con el brazo dormido? ¿O dolorido? Esta nueva almohada viscoelástica pretende ser la solución a estos problemas. Tiene la misma apariencia que la de cualquier dormitorio excepto por una salvedad: un pequeño hueco en la parte inferior permite meter el brazo en su interior. De esta manera, dos personas pueden dormir y despertarse cómodamente sin la necesidad de molestar al otro. Pero aunque parezca una buena solución, no todo son ventajas. La almohada solo sirve para colocarse en una misma posición, lo que quizás lleve a estar dolorido de cualquier manera a la hora de despertar. Además, tampoco se podrán encontrar fundas de almohada con esta particular forma. Pero a quien no le importe estas desventajas, puede comprarla por menos de 40 euros en Internet.