La increíble preparación de un perro para echarse la siesta

¿Qué hacen nuestras mascotas cuando no estamos en casa? Esta pregunta ha provocado que muchas personas coloquen cámaras en sus hogares con la esperanza de capturar a sus animales in fraganti. Sin embargo, lo que supuestamente se encontró el dueño de este perro no se lo esperaba ni él, ¡ni nadie! Según el diario peruano La República, el can aprovechó que estaba solo en casa para prepararse una siesta envidiable. Con una habilidad impresionante, el animal desenrolla una manta sobre la cama, conecta el ventilador junto a la mesa, apaga la luz... ¡e incluso cierra la puerta para que nadie le moleste! Aunque quizás se trate de un truco aprendido, no cabe duda de que ha sido la capacidad del perro la que le ha otorgado miles de visitas en redes sociales.