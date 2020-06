Gracias a su nieta Jess, el confinamiento de esta anciana de 88 años se ha vuelto más divertido. Fue la joven quien le enseñó a su abuela Ruth Rodd lo divertidas que podían llegar a ser las redes sociales. Ahora, los vídeos de esta anciana bailando, con Jess manejando la cámara del móvil, se han convertido en virales. “Me he quedado tras estas puertas sin ir a ningún sitio durante dos semanas y esto me ha hecho feliz”, confiesa Ruth a la BBC. “Me ha dado un subidón de energía”. La abuela asegura que no ha hecho nada extraordinario ni valiente: ella se define como una “anciana con un poco de discapacidad haciendo el tonto”. Lo cierto es que la cantidad de calurosos mensajes que ha recibido la han animado a continuar grabándose para no decepcionar a sus fans... y pasar un rato divertido junto a su nieta.