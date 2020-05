¿Qué harías si te estuviera persiguiendo un oso? Probablemente el instinto te pediría utilizar las dos piernas para huir de la forma más rápida posible. Sin embargo, los expertos recomiendan no correr porque entonces el animal podría seguir sus instintos depredadores y perseguir a una potencial presa, o sea, tú. Lo que hay que hacer es retroceder lentamente para que el oso no perciba ningún tipo de agresividad o peligro. Eso es precisamente lo que hace un chico de Italia. Avanza con calma hacia su padre mientras escucha sus consejos tranquilizadores. De vez en cuando se voltea para comprobar si el oso le sigue persiguiendo, pero cuando verifica que la bestia sigue ahí, no duda en continuar tranquilamente su camino. Aunque el animal se ponga en un momento a dos patas, acaba abandonando la escena corriendo. Un enorme susto que ha culminado en un final feliz.