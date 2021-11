¡Como si fuera suyo! Un oso abre la puerta de un coche ante la sorpresa de sus propietarios

“¿Alguna vez has visto a un oso intentando robar un coche?”. La pregunta se la hace el usuario de redes sociales que grabó la singular escena. Un grupo de personas observa cómo un oso se está paseando por el enorme jardín de la entrada de una casa. Desde la ventana o terraza le piden que se vaya, pero el animal no cesa en su búsqueda de comida. Los osos son animales muy inteligentes y mañosos, capaces de abrir tapas y puertas para conseguir alimento. Sin embargo, estas personas no se imaginaban que con sus zarpas, el enorme intruso sería capaz... ¡de abrir un coche! En cuanto consigue realizar la hazaña, los gritos del propietario del vehículo le ponen alerta y acaba huyendo. Una cosa está clara: el dueño del coche no volverá a dejar las puertas abiertas.