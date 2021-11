El impresionante cambio físico del chico de ‘Es una fiesta’

Los rumores decían que el joven protagonista de un popular anuncio de Ausonia emitido en 2008 se había suicidado. Contaban que no había aguantado el bullying que había sufrido después de que le repitieran incontables veces su frase más popular en la pieza audiovisual, ‘es una fiesta’. Pero no es cierto: el protagonista de la publicidad está bien vivo en su Argentina natal y estudiando Arquitectura. Ilan Cuesta reconoce al diario 20 minutos que no supo de la repercusión del anuncio ni de los rumores hasta que no habló con varios españoles. “Se decía que me había suicidado. Al principio me hacía gracia y me lo tomaba con humor. Después, de mayor, pensé en decir que era yo el del anuncio, pero estaba viviendo en Buenos Aires y no tenía forma de decirlo y que se enterara todo el mundo”. Ahora que se ha alejado de la interpretación, ha sido monitor de educación física, agente inmobiliario… ¡y aficionado a la magia! Le gusta mostrar sus trucos a través de las redes y hacer vídeos divertidos. ¿Le hubieras reconocido?