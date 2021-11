Baldomera es peluda, suave...y el encuentro con su dueño te enamorará

“No me da vergüenza que me oigáis llorar, porque aquí está una de las demostraciones de amor más incondicionales que existen”. Así arranca la publicación de Ismael Fernández que se ha hecho viral. En ella ha subido un vídeo del reencuentro con su burrita Baldomera. Ambos estuvieron más de dos meses separados a causa de la cuarentena y ayer por fin volvieron a verse. Ismael pensaba que el animal no le iba a reconocer, pero en cuanto oyó su voz, Baldo trotó alegremente hasta donde estaba su dueño. El hombre no pudo contener sus lágrimas, y para sorpresa de los usuarios de redes, la burrita tampoco. En cuanto vio a su dueño emocionarse, rebuznó junto a él, como si ella también llorase de alegría. Las imágenes han gustado tanto en las redes, que Ismael ha decidido hacerle un perfil propio a Baldomera.