¿Quién no tiene en su imaginario a un gato jugando con un ovillo? La pasión de los felinos por ‘cazar’ pelotitas parece casi ancestral. Pero la mascota de Chris lleva esta obsesión a un nivel demasiado profesional. “Desde que tengo un gato me he dado cuenta de que intentarán todo lo posible para hacer tu día peor”, asegura el joven a cámara. Después, chuta la pelota a una portería aparentemente vacía hasta que... ¡Zas! Su gato aparece de la nada con un enorme salto e intercepta el balón. Las capacidades en la portería del minino han hecho que Chris le llame con el sobrenombre de ‘Miaunel Neuer’ en honor de Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich. ¡Hasta el equipo de fútbol ha caído rendido ante el gato portero!