Un auténtico calvario es lo que ha vivido Mike Schultz , un enfermero de 43 años cuyo cambio físico ha comenzado a dar la vuelta al mundo tras pasar seis semanas enchufado a un ventilador tras contagiarse por coronavirus. De cuerpo musculado y sin afecciones previas, este sanitario, que antes de caer enfermo pesaba algo más de 86 kilos, abandonada esta semana el hospital de de Massachusetts, pesando tan solo 63. “Quería mostrarles a todo el mundo lo malo que puede ser estar sedado por seis semanas conectado a un respirador o intubado...” escribía el sanitario junto a una imagen en la que muestra su nuevo y llamativo aspecto.

El sanitario ha señalado que al igual que mucha gente, nunca pensó que le tocaría a él ©thebearded_nurse

Mike, quien ahora solo puede estar contento por haber logrado ganar su batalla al virus, ha querido concienciar con esta imagen de los efectos devastadores que puede dejar el coronavirus en el organismo. “Mi capacidad pulmonar se redujo mucho y estaba tan débil que no era capaz ni de sostener mi teléfono móvil” ha declarado el sanitario en BuzzFeed News. El sanitario también perdió la noción del tiempo y no sabía que había estado en el hospital durante seis semanas. “Pensé que solo había pasado una”, ha reconocido Mike.

RELACIONADO La emoción de un anciano al ver a sus nietos graduados a través de un cristal

Schultz, que trabaja en San Francisco pero estaba en Boston para visitar a pareja cuando comenzó a encontrarse mal, había estado en Miami en el Winter Party Festival la semana antes de enfermarse. Y a pesar de que estaban al tanto de la pandemia, en ese momento, no había bloqueos ni restricciones. “Sabíamos que el virus estaba ahí afuera ...Y pensamos bueno, tenemos que lavarnos más las manos y tener cuidado de tocarnos la cara ” ha explicado Mike.

Mike pesaba 86 kilos antes de caer enfermo y realizaba ejercicio seis días a la semana ©thebearded_nurse

“No pensé que fuera tan grave hasta que me toco a mi ”, ha explicado el enfermero. “Pensé que era lo suficientemente joven como para que no me afectara y sé que mucha gente piensa eso” añadía. “ Por eso, con mi testimonio quería demostrar que puede pasarle a cualquiera. No importa si eres joven o viejo, o si tienes enfermedades previas o no. Puede afectarte”.

Schultz aún continúa recibiendo atención sanitaria mientras va recuperando poco a poco su capacidad pulmonar. Además tendrá que someterse a sesiones de fisioterapia. “Volveré a ser quien era y a recuperar mi forma física e incluso podré hacer de nuevo cardio” ha señalado este enfermero que estuvo a punto de morir por el Covid-19