¿Por qué se rompe una pareja? Evidentemente las razones son muy variadas porque dependen de cada relación, sin embargo un estudio llevado a cabo por la Universidad de Utah en Salt Lake City (EEUU) y la de Toronto (Canadá) señaló que la infidelidad es una de las tres principales causas. Así es como comienza la historia de esta dulce venganza: Zhao se enteró que su novio la había engañado y decidió hacer justicia… a su manera.

Los hechos tuvieron lugar en la ciudad china de Zibo, situada en la provincia de Shandong. Fue allí donde nuestra protagonista descubrió que su pareja había sido infiel. Sin embargo, la decepción no terminó aquí. Tras comprobar que había estado mandado mensajes a otras chicas y dar por finalizada la relación, él se fue de viaje.

Tal y como informan varios medios asiáticos, para Zhao no fue fácil afrontar lo que había ocurrido y aseguraron que las jornadas posteriores a la ruptura fueron bastante duros. Después de pasar tres días llorando y saber que su exnovio no parecía demasiado afectado, tomó una decisión: haría justicia con su propio estilo.

La venganza tuvo lugar mientras él estaba de viaje ©Youtube

Lágrimas y olor

Y fue uno muy original: pidió 1.000 kilos de cebollas por internet e hizo que se las enviaran a casa del que había sido su novio mientras él estaba fuera divirtiéndose. Los sacos iban acompañados de la siguiente nota: “Me has hecho llorar durante tres días, ahora es tu turno”.

El repartidor encargado de transportar la mercancía confesaba: “Si él no llora, lo haré yo”. Las imágenes de la venganza no tardaron en ser uno de los temas más comentados en la red social china Weibo. Y es que cuando la expareja de Zhao llegó a su casa, el edificio entero olía a cebolla: “No sé si hubo lágrimas o no, pero el aroma era asfixiante”, comentaron sus vecinos.