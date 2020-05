Tres perros se encuentran ataviados con camisa y corbata. Sus mejores galas están reservadas para una foto muy especial. A pesar de la aparente alegría de los animales, hay un miembro de esta singular familia que no disfruta de este momento. Un gato ‘boicotea’ la instantánea poniéndose de perfil. Pero uno de los canes no lo va a permitir. Convencido de que el gato está arruinando la foto con su conducta, lo coge del pescuezo para ponerlo en primera línea de disparo, no sin antes colocarle una pata encima para asegurarse de que no va a irse a ninguna parte. La divertida situación ha generado miles de visitas a través de las redes sociales.