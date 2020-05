Las buenas acciones siempre reciben su recompensa. Anthony Canty, de 33 años, es una prueba de ello, ya que durante esta pandemia ha vivido dos situaciones que jamás olvidará en su vida. Él, que es ingeniero, tuvo que continuar trabajando durante estos días de confinamiento en la gestión de la calidad del agua de hospitales y otros lugares. Un día, cuando volvía del trabajo en autobús un oficial de policía se derrumbó en su regazo y rápidamente Anthony le practicó una maniobra de reanimación de RCP con la ayuda de las instrucciones que le daba un operador de emergencias y los conocimientos que él mismo tenía sobre primeros auxilios. Su asistencia fue importante ya que lo mantuvo con vida hasta ser recogido por un helicóptero que lo trasladó a un hospital.

Anthony no renunciará a su trabajo ©National Lottery

El agente pasó cinco días en cuidados intensivos y Anthony no perdió el contacto con él. Días después del suceso, el ingeniero aprovechó un viaje de vuelta a casa para comprobar si los boletos del Euromillón que había comprado habían sido premiados. Para su sorpresa sí, aunque en principio pensó que había ganado 100.000 euros en vez de un millón. Rápidamente se lo contó a su mujer, quien en un principio no se lo creyó pero tras comprobar ella misma los números se quedó sin palabras.

“La escuché conectarse y luego comenzó a gritar y dijo: “Es un millón, somos millonarios, ¡tienes que volver a casa!”.



“El buen Karma le sucede a la gente buena”, le dijo el oficial de policía, ya recuperado, después de haberse enterado de la buena noticia.

Ahora, con este cuantioso premio, Antohony tiene claro que su vida seguirá siendo la misma. “Sé que no voy a renunciar al trabajo. Me gusta y estoy orgulloso de lo que hago, así que definitivamente no voy a renunciar a eso”, dijo.