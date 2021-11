Si tú también quieres hacer pan en casa no sigas esta desastrosa (aunque divertida) receta

La cuarentena por la pandemia del coronavirus ha despertado en muchas personas el cocinero que llevan dentro o, mejor dicho, el panadero y el repostero que viven en su interior. No en vano, los productos necesarios para su elaboración, como la levadura, han volado de las estanterías de los supermercados. Si tú tampoco te has podido resistir a llenarte las manos de harina, no te recomendamos que sigas la receta de nuestra protagonista, aunque sí que la veas para reírte un rato.

Elaborar un bizcocho o una pequeña hogaza no es demasiado complicado. Los ingredientes suelen estar en tu despensa o puedes encontrarlos con facilidad en el supermercado… en tiempos normales. Los pasos son sencillos y la única complejidad la encontramos en el amasado que necesita la masa del pan. Son los ingredientes perfectos para animar a cualquiera a hacer una prueba en su cocina.

Ese fue el propósito que tenía la mujer que protagoniza esta historia: dar forma a una barra con sabor a queso. Las intenciones eran buenas e, incluso, vemos cómo sigue correctamente algunos de los pasos para la elaboración. Y es que todo iba bien hasta que llegó el momento de amasar la mezcla con el rodillo: cometió varios errores fatales que iban a arruinar su trabajo… y que debéis evitar si queréis hacer pan con algo de éxito.

La ‘panadera’ acabó con la cara llena de harina ©Facebook

Como vemos en las imágenes, empezó a darle forma sobre una tabla de madera que no estaba bien apoyada sobre la encimera… y que tenía encima el plato de harina que había utilizado. Si habéis atado cabos probablemente ya sepáis el final de esta historia: al ejercer presión con el rodillo sobre la masa, hizo palanca y el recipiente con el cereal molido acabó estampado en la cara de la mujer. ¿Y la mezcla? En el suelo, por supuesto.

Teniendo en cuenta que la estampa era de lo más divertida (no así para su protagonista), el vídeo no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales bajo el título ‘La nueva forma de hacer pan’.