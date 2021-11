Edward Niño Hernández revalida el título de ‘hombre más bajito del mundo’

A sus 34 años, Edward Hernández, ha sido reconocido una vez más por la organización latinoamericana de Guinness World Records, como la persona más baja del mundo al medir 72,10 centímetros. De esta forma, revalida un reconocimiento que ya le fue otorgado hace 10 años.

Niño perdió su título hace varios años a manos del nepalí Khagendra Thapa Magar (67,8 centímetros), el cual también cedió su puesto a otros contrincantes asiáticos. Ahora, tras el fallecimiento de sus rivales, el colombiano ha recuperado su honor.

Tal y como se puede leer en el propio Libro de los Récords, los médicos tardaron casi 20 años en diagnosticar a ‘El Niño Hernández’ de hipotiroidismo severo, pese a que sus padres buscaron enseguida asistencia médica al comprobar que su crecimiento no era el normal.

El joven junto al expresidente colombiano Juan Manuel Santos ©GTres

Durante el evento, producido antes del confinamiento, el colombiano estuvo arropado por sus familiares y su ortopedista Cristina Suárez y confesó que utiliza su sonrisa para conquistar el mundo. “Siempre comparto mi gran sonrisa con todos; ese es mi encanto. Yo puedo lograr todo lo que me proponga. Todo es posible... El tamaño y la altura no importa”, revelaba.

Amante del baile y el reguetón, merengue y ballenato, admite que no le gusta que le definan por su estatura. “No quiero que la gente me diga ‘enano’ porque eso es malo, eso es una mala costumbre”, confesó. “Quiero que la gente me conozca mejor para que me vean cómo soy, grande de corazón. Conquisto porque yo tengo una buena sonrisa y unos buenos ojos”, admitía.