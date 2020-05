Con el incremento del teletrabajo también han aumentado las videollamadas. Muchos pensaron que no tener que ir a la oficina sería muy cómodo, aunque ahora sabemos que no tiene por qué ser así. Para algunos puede ser molesto tener que salir del chándal para atender las conversaciones de los compañeros de trabajo. Fue una de estas situaciones las que inspiró al diseñador Taichi Ito para crear la singular prenda de los pijamas-camisas. “Mi mujer tenía problemas al cambiarse de ropa cuando atendía una videoconferencia, así que pensé que sería una pena que no pudiera disfrutar de su trabajo con la ropa de casa”, cuenta el creativo a Bored Panda. “Entonces imaginé que sería bueno si ella pudiera utilizar el vestuario formal solo en la parte que se veía en la pantalla”. Dicho y hecho. Cogiendo como inspiración algunos chistes de Internet, Ito se puso manos a la obra con el estudio al que pertenece, llamado Whatever Inc., para crear la singular prenda. Ahora, esta empresa japonesa ha lanzado una campaña de crowdfunding para empezar a comercializar este singular producto.