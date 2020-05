200 camas más

Mensaje tras mensaje cuenta cómo su hospital empezó a buscar fórmulas para ampliar la UCI y conseguir más camas de hospitalización y equiparlas con respiradores. Explica que tuvieron que triplicar la plantilla de médicos de UCI contratando intensivistas e incorporando anestesistas y otros especialistas. Con los enfermeros la operativa fue semejante: ‘La respuesta fue increíble’. Y si algo destaca de todos sus compañeros es el trabajo en equipo ya que han compartido todo ‘con gente maravillosa que ha sido generosa en el esfuerzo y que ha estado sumando sin quejarse’.

La plantilla se triplicó y atendieron a más de 1.600 enfermos ©GTres

En su lugar de trabajo pasaron de tener una UCI con diez camas a contar con 48. Para ello, ocuparon la sala de reanimación (REA), el hospital de día quirúrgico y la urgencia de Ginecología: ‘En la hospitalización lo mismo: un hospital de 350 camas llegó a tener 550 pacientes COVID ingresados al mismo tiempo. Nos ha permitido atender a casi 1.600 pacientes que han estado ingresados en el hospital y de ellos a casi 100 pacientes en la UCI. Ha sido una experiencia profesional dura como pocas’.

Es importante no olvidar

En los compases finales de su reflexión recuerda a los pacientes, a sus familias, a los que han ganado la batalla y a los que, por desgracia, han perdido la vida: ‘Hemos tenido que lidiar con decisiones muy duras y con una carga emocional y de estrés desconocida hasta ahora’. Al mismo tiempo ha tenido palabras para todos aquellos que estaban fuera, confinados, para los mayores que viven en residencias y para los ciudadanos que ahora deben enfrentarse a la crisis económica que ha generado el coronavirus.

En su hospital consiguieron añadir 200 camas más ©GTres

Carlos acaba mandando un último mensaje a toda la población. Ha pedido que no se tire por la borda todo el trabajo hecho hasta el momento y que se den los pasos correctos en la desescalada: ‘Será importante que de todo esto aprendamos algo y que seamos coherentes con lo vivido y con lo aplaudido. No olvidemos lo que ha pasado’. Y, por último, ha hecho un llamamiento para no cometer los mismos fallos una vez más: ‘Depende de todos, de la responsabilidad de cada uno. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla Yo no me voy a olvidar... ¿y tú?’.