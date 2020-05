Cuando somos pequeños nuestra imaginación y creatividad es, muchas veces, inversamente proporcional a nuestras habilidades artísticas. Sólo hay que echar un vistazo a todos los dibujos que hicimos cuando apenas teníamos unos años para comprobar que cualquier parecido con la realidad era mera coincidencia. Sin embargo, esto se ha convertido en el eje central de un proyecto que triunfa en las redes: ‘Things I Have Drawn’ (‘Cosas que he dibujado’).

Observando las ilustraciones de su hijo Dominic, Tom Curtis tuvo una idea: trasladar esos trazos a nuestro mundo. Tomó como referencia los esbozos que el pequeño hacía y los aplicó a la realidad para comprobar cómo serían los animales según la visión del pequeño. Eso sí, la fauna no es la única protagonista: también hay dibujos de personas, coches, aviones, monumentos…

Para hacer real este mundo de fantasía utilizó Photoshop. Gracias a esta herramienta de edición de imágenes ha sido capaz de recrear los personajes que su hijo plasmaba sobre el papel. Tom los escaneaba para transformarlos en imágenes de nuestro día a día. A veces lo consigue con una sola pieza y en otras necesita reorganizar las caras, cuerpos y sonrisas para aplicarlas a fotografías reales.

Así sería un pollito de Pascua según los dibujos de Dominic ©thingsihavedrawn

Instagram y un libro

Así las cosas, con los efectos disponibles esta aplicación, las formas que dibujaba Domic adquieren formas en 3D. El resultado salta a la vista: este sería el mundo desde el punto de vista de los más pequeños de la casa. Una perspectiva un tanto peculiar, pero muy divertida. Tanto es así que algunas ilustraciones de los animales a los que daban vida Tom y Dominic han dado lugar a un libro infantil de la editorial Trapeze titulado ‘Things I Have Drawn: At the Zoo’. (‘Cosas que he dibujado: en el zoológico’).

Eso sí, su verdadero éxito reside en las redes sociales. Ahí es donde el padre de este pequeño artista ha creado una cuenta bajo el mismo nombre del cuento. Se puede encontrar en Instagram y sus ilustraciones ya acumulan más de 700.000 seguidores que disfrutan con esta pintoresca visión de nuestro mundo.