El gesto de amor de una chica por su hermana con cáncer

Cami y Gaby son dos hermanas que están muy unidas. Prueba de ello son los vídeos que publican en redes sociales, donde la mayor dedica un espacio especial a la menor. Su historia se hizo conocida cuando Cami decidió realizar un emocionante gesto para Gaby, enferma de cáncer. Ante el disgusto de la joven por verse ante el espejo sin pelo ni cejas a causa de la quimioterapia, la mayor decidió afeitarse no solo la cabeza, también sus cejas. “El pelo no te define, e incluso calva sigues siendo la hermana más guapa”, aseguró Cami en la publicación. Con su gesto pretendió enviar un mensaje muy claro a la pequeña: el exterior es irrelevante. Un pequeño sacrificio que Gaby recibió con lágrimas en los ojos y un fuerte abrazo. Después del emocionante momento y para seguir animando a su hermana, ambas grabaron varios vídeos divertidos bailando en su habitación. “No puedo decir que lo que ha pasado ha sido fácil, porque ha sido difícil y duele. Pero esto no es por ninguno de vosotros o por mí, esto es por ti, Gaby. Te quiero con todos los huesos de mi cuerpo. Estás luchando y lo estás haciendo fenomenal”, ha dicho la orgullosa hermana mayor.