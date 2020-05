Las islas de La Gomera, La Graciosa El Hierro y Formentera ya pueden disfrutar, aunque con restricciones, de tomarse una bebida en la terraza de su bar favorito. Quienes todavía no han podido disfrutar de ese lujo ya sueñan con que llegue el día de visitar los bares, aunque se plantean una pregunta: ¿cómo harás los camareros para servir las mesas manteniendo la distancia de seguridad? El divertido vídeo de una camarera sirviendo a un metro y medio se ha viralizado por lo absurdo de su contenido. La joven, que en su bandeja lleva una supuesta comanda, no duda en lanzar tazas, copas y cualquier elemento propenso a hacerse añicos a una mesa. El desenlace, aunque evidente, no deja de provocar una sonrisa.