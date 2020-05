Riocabado es un pueblo situado en la provincia de Ávila y tiene 140 habitantes. A principios de mayo tienen lugar sus fiestas en honor al Cristo del Amparo, pero el coronavirus les ha impedido celebrar los tradicionales festejos… al menos en las calles de la localidad. Tal y como explica El País, los riocabadenses se organizaron para no quedase sin el esperado evento. ¿Cómo lo hicieron?

La idea nació de uno de los jóvenes del pueblo, Andrés Sánchez. A sus 15 años no estaba dispuesto a quedarse sin unas celebraciones que no sólo son importantes para sus vecinos, también ayudan a crear buen ambiente y son la oportunidad perfecta para que los que ya no viven en Riocabado vuelvan a la localidad. Además, teniendo en cuenta la situación actual creyeron que había que sacar adelante las fiestas.

El pueblo está en la provincia de Ávila ©riocabado

Para los del pueblo… y los de fuera

Empezaron organizando algunas actividades hasta dar forma a un completo programa en el que no faltaba de nada. Todo se orquestó alrededor de dos grupos de Whastapp: el del comité de festejos y el de todo el pueblo, que estaba formado por 161 personas. No en vano, el primer acto fue la apertura de este corrillo virtual.

Así las cosas, Riocabado tuvo sus fiestas del 1 al 3 de mayo y todos pudieron participar en los actos organizados: los que siguen en el pueblo y los que se han trasladado a otros puntos de la geografía española. No faltó, por ejemplo, la puesta de banderines en las puertas y en los balcones o el concurso de postres en el que participaron 60 propuestas. El ganador fue honorifico y la votación se realizó basándose en el aspecto… de momento Whatsapp no permite las catas.

Todos los actos del programa se celebraron en el grupo ©Facebook

Disfraces y actos religiosos

Por otro lado, hubo charanga de disfraces en la que los riocabadenses mostraron desde casa sus ideas para este año y concursos como el basado en el programa de televisión ‘Tu cara me suena’. Los vecinos mandaban un vídeo con sus actuaciones y la mejor se llevaba la victoria. Hubo espacio también para el bingo nocturno, que se pudo seguir por Whatsapp, Zoom o por la megafonía del pueblo.

Y, por supuesto, se celebraron los pertinentes actos religiosos. Organizaron una procesión el domingo y la misa pudo ser seguida a través de los altavoces, en un directo que hicieron en la cuenta que Riocabado tiene en Instagram o a través de un audio que mandó el cura al grupo de WhatsApp.