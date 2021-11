La divertida lista de la compra de esta familia (con ‘sorpresa’ incluida) que te sacará una sonrisa

El día a día de los españoles cambió cuando, a mediados de marzo, el Gobierno decretó el Estado de Alarma debido a la pandemia del coronavirus. Un nuevo escenario en el que todo el mundo debía permanecer en casa convirtiendo sus hogares en improvisadas oficinas, escuelas, lugares de ocio… Mayores y pequeños conviven muchas más horas de lo habitual y esto genera situaciones tan divertidas como esta que hemos encontrado en las redes sociales.

Un usuario de Twitter ha compartido una instantánea sobre la lista de la compra que ha elaborado junto a su mujer, tal y como explica él mismo. En esta relación de alimentos y productos podemos ir leyendo qué es lo que necesitan: garbanzos cocidos, lechuga, tomate, azúcar, papel de cocina, suavizante… Sin embargo, en la columna de la derecha hay algo que llama la atención.

Creo que alguien ha introducido un artículo extra en la lista de la compra. pic.twitter.com/5O6FMIUokO — Tío Manzanas (@OnclePomas) May 4, 2020

Lo hace por varias razones. El color de la tinta del bolígrafo utilizado es distinto y la caligrafía en nada se parece a la del resto de la lista. Es el propio tuitero quien destaca la novedad con la que se ha encontrado a la hora de hacer la compra: ‘Creo que alguien ha introducido un artículo extra’. La reacción del resto de la comunidad no se ha hecho esperar. Unos le piden que lo compre y que no sea ‘rancio’, otros alaban la presencia de lentejas pardinas, los hay que aseguran que no ven nada distinto y otros que destacan la nueva escritura: ‘Y con tilde al ser palabra llana. Chapó’.

Como os veo muy interesados, me place comunicaros que compré los "huebos Quínder" tal y como ponía en la lista. Y, después de arduas investigaciones, aún no sabemos quién incluyó el artículo en la lista... Pero si sale en la lista hay que comprarlo, lo pone en la ley. https://t.co/b5Q8WPuoaR — Tío Manzanas (@OnclePomas) May 5, 2020

Tras las bromas, hubo una petición que se repitió varias veces: querían saber si al final había comprado el dulce que había aparecido misteriosamente en la lista. Un día después, legó la respuesta: ‘Como os veo muy interesados, me place comunicaros que compré los ‘huebos Quínder’ tal y como ponía en la lista. Y después de arduas investigaciones, aún no sabemos quién incluyó el artículo... Pero si sale hay que comprarlo, lo pone en la ley’. Algo que, evidentemente, ha sido celebrado por todos los que han seguido esta divertida historia.