Hasta la fecha, la pandemia del coronavirus ha dejado 25.428 fallecidos en nuestro país. Muchas víctimas a las que, en muchas ocasiones, no se les ha podido rendir el homenaje que merecen.

El fotógrafo español Ángel de Antonio, que perdió a su madre hace solo unos días, sí pudo hacerlo con una emocionante imagen que se ha convertido en símbolo para todas aquellas personas que han perdido a sus familiares. Emocionante y única, la instantánea muestra a dos bomberos aplaudiendo al cielo, con el edificio de Torrespaña al fondo.

Ángel, que en ningún momento esperaba que su imagen alcanzara esta trascendencia, ha narrado en El programa de Ana Rosa su emoción al ver el cariño y respuesta de la gente. “Cuando empecé a recibir mensajes de personas que me preguntaban si se la podía prestar para honrar a sus familiares, me di cuenta de que mi trabajo estaba completado. La paz me llegó en ese momento. Gracias a los bomberos logré realizar mi cometido y quiero agradecérselo”, ha confesado.

“Dentro de todo este drama, mi madre siempre me decía una frase: ‘cómete el mundo’. He intentado con mi trabajo que esa gente que no tiene esa paz que yo tengo pueda tirar para adelante”, revelaba con la voz entrecortada. “En mi caso yo sí puedo decir que estoy en paz porque pude enterrar a mi madre donde ella quería, en su pueblo y con mi padre“.