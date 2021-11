Las almendras, un ataque de tos y una broma sobre ello: así se convirtió Fernando Simón en tendencia

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, es una de las caras visibles del coronavirus. Desde que el Covid-19 irrumpió en nuestras vidas, cada día (salvo cuando cayó enfermo) ha salido a informarnos de las últimas novedades acerca de la crisis. Una serie de intervenciones que han generado una buena dosis de contenido viral. La última broma del zaragozano no iba a ser menos.

Para comprender el porqué de las primeras palabras que el epidemiólogo pronunció este domingo y, sobre todo, para entender la razón que le ha llevado a convertirse en una de las tendencias de las redes sociales, es necesario viajar en el tiempo. No mucho, tan sólo un día.

El sábado fue un día importante para España dentro de la crisis generada por el coronavirus. No en vano, era el primer día que la población podía regresar a las calles cumpliendo una serie de condiciones y siempre dentro de la franja horaria correspondiente. Como cada jornada, Fernando Simón se presentó ante la prensa para desarrollar su informe diario.

Fernando Simón y los frutos secos

Sin embargo, antes de poder pronunciar palabra, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sufrió un ataque de tos… que en el contexto actual generó algo de inquietud. Sin embargo le quitó importancia al explicar la razón: ‘El problema es que me he comido una almendra justo antes de empezar’.

Un día después y con la naturalidad que le caracteriza, Fernando Simón arrancó su comparecencia ante los medios bromeando con el incidente sucedido un día antes: ‘Hoy no he comido almendras. Por si acaso’. Evidentemente, si el momento del sábado se hizo viral, lo mismo ocurrió con el del domingo. Las redes sociales no dudaron ni un segundo y comentaron el chascarrillo del epidemiólogo convirtiéndolo en una de las tendencias del fin de semana.