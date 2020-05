Sin embargo, antes de poder pronunciar palabra, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias sufrió un ataque de tos… que en el contexto actual generó algo de inquietud. Sin embargo le quitó importancia al explicar la razón: ‘El problema es que me he comido una almendra justo antes de empezar’.

Un día después y con la naturalidad que le caracteriza, Fernando Simón arrancó su comparecencia ante los medios bromeando con el incidente sucedido un día antes: ‘Hoy no he comido almendras. Por si acaso’. Evidentemente, si el momento del sábado se hizo viral, lo mismo ocurrió con el del domingo. Las redes sociales no dudaron ni un segundo y comentaron el chascarrillo del epidemiólogo convirtiéndolo en una de las tendencias del fin de semana.