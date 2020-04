Durante el confinamiento son muchos los que optan por pasar parte de su tiempo libre en la cocina. El coronavirus nos ha llevado hasta este lugar de nuestras casas donde estamos aprovechando para aprender, mejorar, innovar, comer más sano… Sea como sea, tenemos que tener en cuenta que las medidas de higiene y seguridad que aplicamos para minimizar riesgos frente al Covid-19 deben ser extensibles a la hora de estar entre fogones.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha hecho eco de los resultados de una encuesta que ha publicado recientemente Kantar. En ella se desvela que 3 de cada 10 españoles ha afirmado que está dedicando más tiempo a cocinar que antes del Estado de Alerta. Por ello, de la misma manera que nos protegemos para no contraer el virus, debemos hacer lo mismo antes de entregarnos a las artes culinarias.

Debemos ser escrupulosos con el instrumental. ©Pixabay

Con el objetivo de no bajar la guardia, la OCU ha facilitado una serie de consejos para mantener la higiene de nuestra cocina y manipular los alimentos correctamente. Estas diez pautas nos ayudarán a reducir riesgos.

1. Extrema tu higiene personal

Debemos lavarnos las manos con frecuencia y cuidadosamente. Además, no olvides hacerlo antes de manipular los alimentos que vas a usar para dar forma a tu receta.

2. Superficies e instrumentos

La higiene también debe ser escrupulosa en la encimera, tabla e instrumental que vayas a emplear.

3. Protege los alimentos

Tápalos bien para que no les afecte el polvo, los insectos y otros contaminantes potenciales.

Hay que calentar sólo lo que vayamos a comer ©Pixabay

4. Ojo con los complementos

Si llevas reloj o joyas, lo más adecuado es quitárselo antes de empezar porque si contienen suciedad y microorganismos podrían contaminar la comida.

5. Los animales, prohibidos

Evita su presencia cuando estés elaborando tu plato para que no entren en contacto con los ingredientes.

6. Evita la contaminación cruzada

Si has usado tablas, platos o instrumental con alimentos crudos, no los uses otra vez con los cocinados sin haberlos lavado antes. Además, usa cubiertos limpios para servir.