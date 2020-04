Sofía Pinzón, una zaragozana de 3 años, ha enamorado estos días a las redes sociales con la divertida excusa que ha puesto para no hacer los deberes. La pequeña, que aparece desayunando en la terraza de su hogar, narra con una gracia impropia de su edad los motivos por los cuales se niega a hacer las tareas escolares.

Durante el vídeo, que dura apenas un minuto, la menor es grabada por su padre, Carlos Pinzón. “No quiero más deberes. Que no quiero”, le recrimina. “Que no quiero y ya está porque es que no me da la vida. Estoy muy liada. Estoy muy liada con mis bebés”, asegura. “Paso de mis deberes, es que tengo que pasar”, concluye.

Su progenitor, que no pudo evitar grabar a su hija ante tales declaraciones, ha confesado en una entrevista al Heraldo que ese momento “fue muy espontáneo”. “Era sábado por la mañana y le pregunté que qué tenía hacer y respondió así”, admite.

Tuotrodiario.com también ha podido hablar con Carlos, que, ante la revolución del vídeo, que ha superado el millón y medio de reproducciones en redes sociales y ha sido compartida por más de 20.000 usuarios, reconoce que nunca llegaron a pensar que fuera a tener el alcance que está teniendo. “Nos ha sorprendido mucho. Entiendo que la soltura de Sofía, el tema de actualidad del que habla y que todos tenemos más tiempo hayan sumado para que se viralizara de este modo”, confiesa.

“No fue nada pensado ni premeditado. Además, obviamente, ella no tiene una carga de deberes como pueda parecer de lo que se ve en el vídeo, sino que tan solo es un reflejo de lo que ve con sus hermanos mayores”, revela Carlos, que junto a su mujer, María Lou, tiene dos hijos más, Martina, de 11 años, y Javier, de 15, que obviamente presumen estos días de su hermana pequeña.

Sofía, por el momento, “tan solo ve que ha salido por la televisión y poco más. Todavía no es consciente de la repercusión de su vídeo y desde luego preferimos que sea así. Como bien dice ella “está muy liada con sus bebés” y eso es lo que tiene que hacer ahora: jugar y pasar lo mejor posible el estado de alarma”, revela su padre, que añade, “de todo esto nos quedamos con que sea un bonito recuerdo para nuestra hija, y con que al menos haya servido para arrancar alguna sonrisa en estos tiempos que nos toca vivir”.