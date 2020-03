El secreto de este hombre para aparentar 30 años... ¡cuando en realidad tiene 56!

Se llama Andy Wilkinson, es padre de tres hijos y abuelo de siete nietos. Nada extraño si no fuese porque tiene 56 años y parece que tiene 30. De hecho, hay quienes le confunden con el novio de su hija. Andy, en declaraciones recogidas por 'Daily Mail', reconocía que “sé que parezco mucho más joven y a menudo me confunden con estar en mis treinta en lugar de en mis cincuenta”. Y añadía que para sus amigos les resulta divertido salir con él para “sorprender a la gente con el hecho de que soy un abuelo con siete nietos”.

Andy Wilkinson tiene 56 años pero nos los aparenta (Andy Wilkinson).

En su cuenta de Instagram, andyw_fitness, Andy suma gran cantidad de seguidores y asegura que hay mucha gente de veinte y treinta años que se pone en contacto con él para decirle que “que aspiran a tener mi cuerpo a su edad, lo cual es muy halagador”.

RELACIONADO: La auténtica edad de esta modelo que aparenta 20 años ha revolucionado las redes sociales

Cuando se le pregunta por las claves para estar así, Andy explica que realmente no hay ningún secreto más allá del trabajo duro y la dieta. Considera también que el estrés envejece, así que trata de no preocuparse por nada. “Tengo un mantra personal, que es ‘todo irá bien’”, asegura. Intenta comer pocos carbohidratos, especialmente por la noche. Y bebe mucha agua. Aunque puede tomar una copa de vino de vez en cuando, no bebe mucho alcohol.

Practica tres veces a la semana durante una horas (Andy Wilkinson).

En cuanto al ejercicio, aunque empezó a entrenar cuando era joven, ahora lo hace tres veces a la semana durante una hora y, quizá, juega un partido de tenis con algún amigo. Eso es todo lo que hace porque en su opinión la recuperación, el sueño y el no estrés son muy importantes y “se pasan por alto como los principales factores que contribuyen al envejecimiento”.

Andy trabajó para Jaguar Land Rover y desde hace cinco años es entrenador personal on line. Cree que él mismo es una prueba evidente de que se puede estar en forma a los cincuenta y pretende servir de motivación para la gente. “Me siento muy afortunado de hacer lo que hago como entrenador personal y mi pasión es ayudar a los demás”, asegura.