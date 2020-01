'Gracias por su servicio': un niño sorprende a un policía con una tierna carta de agradecimiento

Se llama Zach Little, es policía y ha querido resaltar el gesto que un niño tuvo con él hace unos días. Según se recoge en 'People', el oficial había acompañado un cortejo fúnebre bajo una lluvia intensa. “Me empapé hasta los huesos y [me sentía] mal porque la familia perdió a dos miembros en este funeral", escribía en su cuenta de Facebook. Estaba tratando de secarse en un aparcamiento cuando Levi, un niño de aproximadamente 10 años, se acercó a su coche, le dio un sobre y le dijo “gracias por su servicio, señor”, antes de salir corriendo hacia el coche en el que le esperaba su madre.

La carta que ha recibido Zach (Zach Little).

Zach fue hacia ellos y le preguntó a la madre por la razón de haberle dado el sobre. Ella le respondió que se trataba solo de un acto de amabilidad. Cuando Zach volvió a su coche patrulla, abrió el sobre y dentro encontró una nota de agradecimiento y un billete de un dólar. El pequeño había escrito: “para mí, ustedes son los hombres y mujeres más valientes que he conocido... Al ser parte de BackTheBlue, quiero elevar tu espíritu”. Este movimiento pone el foco en generar apoyo a los oficiales de la policía local. Y Levi terminaba señalando que como era su número uno, quería darle el billete de un dólar.

“Para mí, ustedes son los hombres y mujeres más valientes que he conocido(Zach Little).

El valor no era relevante, pero Zach sí quiso resaltar el gesto que finalmente le “alegró el día”, decía. En su mensaje en la red daba las gracias a Levi y a su madre “por enseñarle a amar y no a odiar”. Aunque reconocía que en la ciudad en la que trabajan siempre son respaldados por la gente, esta fue la primera vez que recibió “un gesto de esta naturaleza”. Y añadía que “fue muy conmovedor. Estaba teniendo un día difícil y esto realmente me levantó el ánimo”.

Zach espera que quienes se enteren de lo ocurrido se den cuenta de que un pequeño acto puede tener un gran impacto. Y explica que ojalá sirva de inspiración para que otras personas realicen acciones similares.