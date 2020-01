La sorprendente solución de Doug para poder llevar a sus 10 nietos al colegio

Doug Hayes ha sorprendido a sus diez nietos con una compra que no esperaban. Se trata de un autobús escolar, reconocible por su color amarillo, que llevaba escrito en uno de los lados ‘Grandfather Express’. Doug cree que ha sido una buena idea porque los niños siempre le decían que les gustaba mucho el colegio pero que querían un autobús escolar. Cinco de ellos van a Paideia Classical Christian School, una escuela privada que no es lo suficientemente grande como para tener sus propios autobuses y tienen que ser sus padres los que les lleven cada día. Los otros cinco aún no están en edad escolar, aunque el año que viene dos más ya irán.

Doug con sus nietos (Amy Hayes).

A partir de ahora el abuelo, que vive a unos 20 minutos en coche de su casa, los recogerá cada mañana para llevarlos al colegio. Luego dejará el autobús en casa y cogerá el coche para ir a trabajar. El autobús está decorado con letras y números magnéticos en el coche. Ademas, cuenta con cinturones de seguridad en todos los asientos.

La sorpresa del regalo la organizó en su casa, en Oregón. Y según reconocía en declaraciones a cnn.com., cuando los pequeños lo vieron “se quedaron extasiados”. Doug contaba que esta idea se le ocurrió cuando su mujer, Amy, le preguntó si tenía algún objetivo importante que quisiese conseguir. Días más tarde le respondió que sería muy gratificante llevar a los nietos al colegio.

Su perimera ruta será el primer día lectivo después de las vacaciones de Navidad (Amy Hayes).

Fue entonces cuando se pusieron a pensar cómo lograrlo y casi un mes más tarde localizaron el autobús que les haría esa función. Ahora que ya lo ha conseguido dice que “se trata principalmente de pasar unos minutos con ellos todas las mañanas". Su primera ruta será el primer día lectivo después de las vacaciones de Navidad.