La romántica proposición de matrimonio (¡desde el aire!) con la que Ryan sorprendió a Shawna

Ryan Wilson quiso sorprender a su novia al pedirle matrimonio y lo consiguió. Para hacerlo necesitó un avión y varios tablones de madera de 2x6. Los puso en el jardín de su casa de Kentucky de manera que pudiera leerse la proposición desde arriba. Subió a su novia, Shawna Aud, a un avión sin decirle dónde irían. Ella no intuía nada. “Shawna no tenía idea de lo que sucedería en este vuelo y su reacción no tiene precio”, contaba el piloto, Chris Conley, en declaraciones recogidas por el diario británico "Daily Mail.

Shawna, emocionada, dijo 'sí, quiero' en pleno vuelo (Captura del vídeo de 'Fox News').

En la grabación de algo más de tres minutos y medio se ve cómo la pareja, sentados uno al lado del otro, va disfrutando del vuelo con los cascos puestos. Incluso hicieron alguna foto con el teléfono móvil. En un momento dado el piloto comienza a sobrevolar el césped de la casa en el se leía con claridad ‘quieres casarte conmigo?’. Ella, sorprendida, gira la cabeza hacia Ryan, quien a su vez le muestra una pequeña caja con un anillo dentro. Shawna se tapa la cara con las manos, empieza a llorar de emoción mientras mueve la cabeza diciendo ‘sí’ y él le pone el anillo. Se dieron un beso y continuaron felices disfrutando del vuelo.

Él escribió en el jardín de su casa ¿quieres casarte conmigo? (Captura del vídeo de 'Fox News').

Segundos después el piloto les felicitó y al estar ya en tierra se hicieron una foto delante del avión en la que ella mostraba su mano. Más tarde Chris explicaba cómo se había preparado la sorpresa. Contaba que Ryan le había hablado de varias ideas para hacer la proposición y él fue quien se ofreció a llevarlos en el avión. El novio pensó en el día y la hora, además de cómo escribir el texto en el jardín.

RELACIONADO: ¡Una boda como las de hace 1.000 años! El romántico ‘sí, quiero’ al estilo vikingo de Elisabeth y Rune

Aunque era cierto que Ryan y Shawna estaban muy expectantes por el vuelo Chris reconocía que se sentía muy excitado porque sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Después de la exitosa sorpresa la pareja tiene pensado casarse en el mes de enero de 2021.