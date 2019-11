¡Carrera de récord! Nick, el hombre que ha corrido un maratón en todos los países del mundo

A Nick Butter le gusta correr maratones y hace pocos días ha establecido un récord mundial al completar esta carrera en cada uno de los 196 países que están reconocidos oficialmente por la Organización de Naciones Unidas. El último ha sido en Atenas. En completar este reto ha tardado 22 meses y para lograrlo se inspiró en un corredor, Kevin Webber, al que le diagnosticaron cáncer de próstata en 2014 y le dijeron que tendría dos años de vida. De hecho, este desafío lo empezó con la idea de ayudar a la organización ‘Prostate Cancer UK’, para la que ha recaudado ya algo más de 80.000 euros.

Nick en la histórica maratón (Nick Butter).

En declaraciones recogidas por el diario "Independent", Nick reconocía que no se entiende la vida a menos que uno se enfrente a una situación similar a la de Kevin. “Realmente no entiendes el valor de la vida hasta que te dicen que vas a morir”, afirmaba. En su opinión las carreras de Kuwait y Bangladesh fueron las más duras de todas las que ha hecho debido a las altas temperaturas y la de Guatemala fue la mejor.

De su experiencia durante estos meses cuenta que, como algo negativo, tuvo varias intoxicaciones alimentarias y que, incluso, en Nepal le mordieron sanguijuelas. Y lo más positivo ha sido conocer a tanta gente. “Conté todos mis nuevos contactos... son 2.411 personas nuevas con las que me he vinculado”, decía. “El día de Navidad me desperté con mensajes de 32 nacionalidades diferentes que me deseaban Feliz Navidad”, añadía.

Terminó este increíble reto en Atenas, ante un gran aluvión de gente (Nick Butter).

A partir de ahora, Nick, que tiene 28 años, quiere dedicarse a contar lo vivido a través de charlas. Se siente muy afortunado y pretende compartirlo. Busca que la gente aprenda a valorar a las personas que se encuentren a lo largo de sus vidas. Su mensaje es que la gente no sólo espere a jubilarse o cumplir un sueño el día de mañana. Con rotundidad, recomienda que “si tienes tiempo, ve y hazlo. No tiene por qué ser algo importante: simplemente abrácense unos a otros un poco más, lean otras historias a la hora de dormir, vayan en bicicleta al trabajo en lugar de sentarse en el tráfico”.