La adorable y significativa imagen de un juez sosteniendo al bebé de Juliana te conmoverá

Juliana Lamar acaba de jurar su cargo como abogada y el juez de Tennessee ante quien lo hizo quiso sostener a su bebé en su brazo para que estuviese presente en ese momento. En un primer momento las adorables imágenes las subió Juliana a su página de Instagram y después su compañera de Facultad, Sarah Martin, las compartió en Twitter donde han conseguido una notable repercusión. En declaraciones recogidas por "Fox News", Juliana contaba que el juez, de nombre Richard Dinkins, quiso que su hijo Beckham fuese protagonista en la ceremonia. Él fue su mentor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belmont.

Juliana Lamar jurando su cargo como abogada (Juliana Lamar).

El pequeño nació cuando su madre aún era estudiante y Juliana volvió a clase pocos días después de dar a luz. Tal y como apuntaba su amiga Sarah lo hizo “después de una cesárea de emergencia, incluso antes de que se le permitiese conducir o subir escaleras”. De aquellos momentos Juliana recuerda que estaba preocupada tanto por sus estudios como por el hecho de ser madre. Y reconoce que se sintió culpable la primera vez que tuvo que dejar al bebé para ir a clase.

Los usuarios de la red escribieron numerosos mensajes resaltando la actitud del juez y la historia de la madre. Uno de ellos señalaba que “a esta mujer se le da espacio para vivir su vida. Podrá practicar el Derecho mientras es madre y el juez es un modelo de lo que significa ser un ‘humano profesional’ en lugar de ser un profesional y un humano”. Y otro decía que debería haber un premio a la Buena Humanidad por este tipo de actitudes y otro más para la madre por su perseverancia.

Juliana, junto a su familia y el juez Dinkins (Juliana Lamar).

Según se recoge en "Inspire more", Juliana quería agradecer el apoyo recibido por su madre y por su marido Javon, que está en una base cercana del ejército, porque sin ellos no hubiese sido posible conseguirlo. Y también se acordaba del pequeño Beckham porque con un solo año “es quien me motiva para seguir adelante cada día”.