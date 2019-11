¡Qué tierno! Un niño le regala el dinero de su cumple a su profesora para 'aumentarle' el sueldo

Con solo 9 años, Parker Williams quiso tener un gesto de amabilidad con su profesora. Cree que la gente debería ser más cariñosa. “Es mejor hacer algo que ser malo”, decía en declaraciones recogidas por 'People'. Es partidario de seguir con la ‘cadena de favores’ y los alrededor de 13,5 euros que recibió por su cumpleaños decidió entregárselos a alguien que es especial para él. Se trata de Mary Hall Chambers. Lo hizo porque “es una profesora muy agradable, tiene su propia forma de enseñar y pasa tiempo con todos”, explicaba.

Parker escribió la carta a su profesora porque cree que no cobran lo suficiente (Captura de vídeo de 'People').

Hace pocos días al llegar a clase se lo dio junto a una nota en la que podía leerse: “Estimada Sra. Chambers, no creo que a los profesores se les pague lo suficiente por lo que hacen”, y le pedía que aceptara el regalo. En un primer momento ella creyó que se trataba del dinero para pagar un viaje ya previsto, pero cuando leyó la nota pensó para sí misma que era lo más maravilloso que había visto. No tardó en responderle en otra nota en la que le escribía “Parker, es un gesto muy amable... no puedo aceptar tu dinero, pero aprecio que me hayas cuidado”.

RELACIONADO: ¡Las mejores compañeras de clase! Una joven de 16 años y su madre van juntas a la universidad

La madre del pequeño ni sabía ni intuía las intenciones de su hijo y solo se enteró cuando leyó la nota que estaba en su carpeta. En ese momento empezaron a saltársele las lágrimas y le preguntó: “Parker, qué es esto?”. Según apuntaba Jen Williams, que así se llama, él le respondió señalando que apreciaba a su profesora, que quería dárselo y le argumentó que “a los profesores no se les paga lo suficiente”.

La profesora le dio las gracias y rechazó el dinero (Darrell R Williams).

La madre cuenta que la profesora le escribe al final del día para tenerla al tanto de cómo va Parker en el colegio y en qué puede mejorar, y al mismo tiempo reconoce que no se le remunera por el trabajo extra que hace. Considera que no son recompensados por todo lo que ayudan en el desarrollo de los niños que en el día de mañana se convertirán en adultos. En todo caso, se siente muy feliz por el comportamiento de su hijo, tan pequeño. “Verlo vivir de esa manera... nos hace increíblemente orgullosos como padres”, afirmaba.