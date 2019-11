¡Quien la sigue, la consigue! Un hombre gana la lotería tras 13 años jugando a los mismos números

A William Goins se le puede aplicar el conocido refrán de que “el que la sigue la consigue”. Después de jugar a la lotería durante trece años con los mismos números, lo ha conseguido. Hace pocos días se ha hecho con un premio de 323.783 dólares (alrededor de 292.000 euros) en Carolina del Norte. William explicaba en declaraciones recogidas por 'People', que “son mis números de la suerte”. Y añadía que le vinieron a la cabeza un día mientras rellenaba el boleto “y los he estado usando desde entonces”.

William con el cheque que recibió de la lotería (North Carolina Education Lottery).

En esta ocasión rellenó el boleto un día por la noche y en la tarde siguiente lo cogió para comprobar si había tenido suerte. Reconoce que miró los números de un lado a otro en el teléfono al tiempo que hacía lo mismo con los de su boleto. “No me lo creía”, afirmaba. Dejó pasar dos días y fue a recoger el premio. Tras pagar las correspondientes retenciones de impuestos estatales y federales se embolsó alrededor de 206.000 euros.

Cuando se ganan estas importantes cantidades los expertos aconsejan que se debe ser cauto. Algunos apuntan que los ganadores creen que el dinero les hace felices y que les va a resolver todos sus problemas, pero advierten de que el dinero no solo no hace eso, sino que, por el contrario, puede causarles problemas con amigos y familiares en algunas ocasiones. Otros consideran que lo mejor es asegurar el boleto y hablar con un asesor financiero. Y hay quienes inciden en esta idea porque no contar con la ayuda de un experto supone ser un blanco fácil para organizaciones falsas o para personas que prometen inversiones seguras, que luego no lo son.

En el caso William, al preguntarle si había decidido ya qué hacer con esa cantidad de dinero respondía que pensaba guardar la mayor parte pero que lo emplearía también para regalarse un nuevo motor para su barco de pesca. A partir de ahora cree que podrá ir a pescar con más frecuencia. Le encanta hacerlo y apuntaba que “quien sabe, después de ganar esto, podría hacer de la pesca mi nuevo pasatiempo a tiempo completo”.