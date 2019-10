A pesar de los contratiempos, esta pareja se casó y recibió una sorpresa que jamás olvidará

Andrew Aitchison y Sharon Cook son una pareja de Liverpool que ha pasado el último año planeando los detalles de cómo sería su boda en un casino de Las Vegas. El viaje lo iban a hacer con Thomas Cook, pero, de repente, esta compañía quebró. Enseguida preguntaron qué pasaría con su viaje y les dijeron que tendrían que comprar nuevos billetes tanto para ellos como para todos sus invitados. Al encontrarse con estas dificultades se pusieron en contacto con el casino que tenían previsto para su boda, el Caesars Palace, y desde aquí, a su vez, hablaron con Delta Airlines.

Andrew Aitchison y Sharon Cook se casaron en Las Vegas (Captura de pantalla de 'ABC News').

Según se recoge en 'ABC News' las dos empresas aunaron esfuerzos para que la pareja viese cumplido su sueño. Shane Spyak, un representante de la aerolínea decía: “ir más allá es uno de nuestros valores y la forma en que los equipos se unieron para ayudar a Andrew y Sharon es un excelente ejemplo de esto”. El novio destacaba en su cuenta de Twitter que la amabilidad de los responsables de ambas compañías les permitió cumplir su plan. Y, al final, la pareja se dio el ‘sí quiero’ hace unos días en la capilla del Jardín Venus en el casino, pero ahí no terminó todo.

Rod Stewart sorprendió a la pareja cantando en el enlace (Captura de pantalla de 'ABC News').

Durante la celebración contaron con la aparición sorpresa del reconocido cantante Rod Stewart. Tras darles un abrazo y decirles que no podía imaginar lo que debieron sentir al enterarse de que no podrían viajar, les cantó el conocido tema “Have I Told You Lately”. Andrew volvió a subir un mensaje en Twitter en el que señalaba que no se creía lo que les estaba pasando. Todos los presentes aplaudieron al cantante y éste les invitó a su espectáculo ‘Rod Stewart: The hits’.

Cuando pasó todo Andrew se puso en contacto con Delta para agradecerles lo que habían hecho por ellos. En pocas horas pasaron de perder todo a lograr su objetivo. “Nos devolvieron el sueño. Ha sido increíble”, apuntaba.