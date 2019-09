El emotivo encuentro de Laurie con su madre biológica 54 años después de haber sido adoptada

Laurie Joncas fue adoptada a los cinco días de nacer en un hospital de Pittsburgh. Quienes se convirtieron en sus padres adoptivos habían perdido a su hijo biológico y una persona de su iglesia les habló de Laurie. Era septiembre de 1965. Aunque creció feliz reconoce que se preguntaba con frecuencia cómo sería su madre biológica. En declaraciones a 'Inside Edition', se preguntaba incluso si se parecería a ella.

Laurie junto a su madre (Captura de pantalla de 'Inside Edition').

Durante mucho tiempo no encontró información alguna que le pudiera llevar a una pista fiable. Habló con el abogado que tramitó su adopción cerrada y no obtuvo datos. Llegó un momento en su vida en el que asumió que “probablemente nunca la encontraría”, decía. Lo que Laurie desconocía es que su madre también quería dar con ella. Anne Blodgett, a sus 73 años, apuntaba que al ser un adopción cerrada no pudo conseguir información. Incluso cuando hace 16 años padeció un cáncer y quiso que su hija lo supiese, tampoco le facilitaron datos. Se quedó embarazada de Laurie cuando era una joven soltera y decidió entregarla en adopción.

En 2016 Laurie renunció a seguir buscando a su madre pero su hermano le regalo un kit de análisis del ADN por Navidad. A partir de ahí dio con una prima hermana, sobrina de su madre. Según contaba “me escribió un email y me dijo: ¡Tengo una tía que tuvo un bebé en 1965, lo entregó y creemos que eres tú!”. La reacción de Laurie al leer el mensaje fue de emoción. “Solo lloré y lloré… y la llamé por primera vez el Día de la Madre”, aseguraba.

Fue gracias a una prueba de ADN que permitió conseguir encontrar a su madre (Captura de pantalla de 'Inside Edition').

Hablaron por teléfono en 2017 y quedaron en verse en la playa cerca de la casa de la madre en Carolina del Sur. La familia grabó el emotivo encuentro. Desde entonces hablan a diario y tratan de verse lo más posible. Anna reconocía que le ha cambiado la vida y aseguraba que “tengo amigos que dicen que nunca me han visto sonreír tanto como ahora”. Las dos están tratando de recuperar el tiempo perdido.

Laurie agradecía la suerte que tuvo de dar con una familia maravillosa que la adoptó, pero decía que “ver a alguien como yo es increíble… tenemos los mismos gestos… es muy extraño y genial”.