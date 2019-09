Esta joven de 16 años nadó 45 kilómetros alrededor de Manhattan por un poderoso motivo

Se llama Angel More y a sus 16 años ha nadado unos 45 kilómetros alrededor de la isla de Manhattan, en Nueva York. El principal objetivo de hacerlo era la caridad. Ella misma reconocía, en declaraciones hechas a "Fo, que: “simplemente nadé y seguí nadando... he estado entrenando para ello durante el último año”. La organización sin ánimo de lucro para la que nadó es Children International, que ayuda en todo el mundo a que los niños en situación de pobreza puedan salir de ella.

Angel tiene solo 16 años y muchos retos por cumplir (Captura de pantalla de 'Fox News').

A Angel le motiva la idea de servir de inspiración a otras personas y hasta el momento ha conseguido más de 50.000 euros pero quiere reunir otros 900.000 más, que puedan destinarse a becas para que alrededor de 5.000 adolescentes tengan la posibilidad de continuar con sus estudios. Aunque esta organización, en un primer momento, se fija en la salud de los niños, después se ocupa de su educación y más tarde de todo lo relacionado con el trabajo.

En esta ocasión ha nadado por debajo de los 20 puentes que hay alrededor de Manhattan empezando por el de Brooklyn. El tiempo esperado en completar el recorrido era entre ocho y diez horas, y lo hizo en nueve. Al final, recibió una medalla y flores.

Angel, nadanso alrededor de la isla de Manhattan (Angel More Blog).

La propia Angel contaba que no tuvo miedo en hacer la larga travesía porque, según apuntaba a newyork.cbslocal.com, “nado mucho en la bahía de San Francisco. El agua es más cálida aquí que en California, así que es realmente agradable”. En todo caso lo que ha hecho no supone algo novedoso en su trayectoria deportiva porque con diez años escaló el Kilimanjaro. No hace mucho nadó a través del canal de Catalina y tiene pensado atravesar el canal de La Mancha. Si lo logra habrá completado la triple corona de natación en aguas abiertas.

