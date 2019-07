El mismo día que sufrió un ataque al corazón, David recibió una de las mayores alegrías de su vida

David Spaulding acaba de vivir una experiencia increíble. Se enteró de que iba a ser tatarabuelo y, poco después, sufrió un infarto. Al despertarse, él y su mujer Dorothy recibieron una llamada. Era su bisnieto Zach Fandrich para decirles que se iba al hospital con su novia Kristen Lattin porque iba a dar a luz. “Estábamos charlando y felices”, contaba Dorothy a 'Today', e “inesperadamente, Dave dijo 'no me siento bien'”, añadía.

PINCHA AQUÍ PARA VER LAS HERMOSAS IMÁGENES DEL ENCUENTRO

David conociendo a su tataranieto (Chris Clark / Spectrum Health Beat)

Su hija, Deb, corrió enseguida hacia él y llamaron al 911. Llegó la ambulancia y de camino al hospital David hablaba de la noticia que había recibido poco antes, algo que sorprendió a los miembros del equipo de emergencias. A ese mismo hospital, en Grand Rapids, Michigan, habían llegado ya Zach y Kristen. La familia decidió no decirles nada para no preocuparles, pero cuando llegó la madre de Zach, éste intuyó que algo estaba pasando y que no era bueno. Al final, se lo contó explicándoles que había sufrido un ataque de corazón y que se encontraba estable en la planta de cardiología del hospital. No quería alarmarles.

La foto de familia de David con su hija, nietos, y tataranieto (Chris Clark / Spectrum Health Beat)

Más tarde, Kristen reconoció que aunque “fue difícil lidiar con eso”, fue una motivación para ellos porque querían que su bebé conociese a su tatarabuelo. Pasaba el tiempo y los nuevos padres estaban inquietos porque no tenían noticias del estado de salud de David. De hecho, Zach confesó que estaba muy angustiado pensando en que podría haber fallecido. A pesar de todo decidió llamar a la habitación “y para mi sorpresa, el bisabuelo respondió”, apuntaba. Además, al otro lado del teléfono, escuchó que le preguntaba: “ya está aquí el bebé?”. Zach contaba que “eso fue lo primero que le salió de la boca... Sonaba a normalidad. No completamente normal pero mejor de lo que esperaba”.

RELACIONADO: ¡El equipo perfecto! Mark y su hija son bomberos y juntos son el claro ejemplo de lo que es trabajar en familia

Finalmente, el pequeño nació y Grayson David, que así se llama, pudo reunirse con su tatarabuelo cuando éste se recuperó. Ocurrió el último día de los padres en el hospital y el encuentro fue, según decían ellos mismos, “hermoso, mágico”. Ya están todos en sus respectivas casas y Dorothy recalca que “están muy bendecidos”.